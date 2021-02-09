Adana'da balıkçılar gözlerine inanamadı! Heyacanla telefona sarılıp kaydettiler
ADANA'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların teknesinin yanından 15 metre uzunluğunda oluklu balina geçti. Prof. Dr. Cem Çevik, 27 metreye kadar büyüyebilen balinanın dünyanın ikinci büyük türü olduğunu söyledi.
Karataş ilçesinde Akdeniz'e balık tutmak için tekne ile açılan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 16 kilometre uzakta oluklu balina ile karşılaştı. Bir süre teknenin yanından ilerleyen balinayı gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek istedi.
Balinanın teknenin yanında yüzdüğü anlar, balıkçılar tarafınan anbean kaydedildi. Balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.
Balıkçılar o anları anlattı
Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçı teknesiyle denize açıldıkları sırada 15 metre uzunluğundaki oluklu balinayla karşılaşan ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden balıkçılardan Fatih Kaymaz (40) ile teknenin kaptanı Atilla Kürü (36), yaşadıkları o anları DHA muhabirine anlattı. Balinayı ilk olarak teknenin kaptanı Atilla Kürü’nün gördüğünü kaydeden Fatih Kaymaz, “Kaptanımız bağırınca durumu fark ettik. Hemen telefonuma sarıldım. Yarım saat görüntülemeye çalıştık. Şansımız yaver gitti ve tekneye yanaştı. Ön tarafa gelerek bize güzel bir poz verdi. Biz de bu anları ölümsüzleştirdik. Bu olay 50-60 yılda bir olur. Bu olay bizi çok heyecanlandırdı. İlk gördüğümüzde yaklaşık 15 metrelik boyundan dolayı biraz korktuk ama balinanın bize zarar vermeyeceğini biliyorduk. Çocukluğumdan beri denize giderim, daha böyle bir olaya şahitlik etmemiştim. Karataş’ın güzel bir balinası oldu. Onu seviyoruz. Umarım karaya vurmaz” ded
"25 yıldır denizdeyim ilk kez gördüm"
Teknenin kaptanı Atilla Kürü ise ilk gördüğü an panik yaşadığını ve arkadaşlarına 'balina, balina' diye bağırdığını söyledi. Arkadaşlarının ilk etapta kendisine inanmadığını dile getiren Kürü, şunları söyledi: