Adana'da bahçede buldu milyonda bir görülüyor: Böyle bir şeye denk gelmedim
ADANA’da bir vatandaşın bahçesinde bulduğu yumurta görenleri şaşırttı. Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, milyonda bir görülen yumurtayla ilgili, "Ben veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim" dedi.
Seyhan ilçesinde gül ticareti yapan Tahir Tayboğa, havlamalarından rahatsız olduğu köpekleri kovmak için dışarı çıktı. Tayboğa bu sırada tavuk tüyleri ve yanında da yumurtaya benzer bir cisim gördü.
Önce korkup yaklaşamasa da sonra yumurta olduğunu fark etti. Bulduğu yumurtanın dış kabuğu normal yumurtaya benzemezken onun iç tarafının yumurta kabuğu olduğunu ve 4 kattan oluştuğunu içinde de normal bir yumurta olduğunu gördü.
Tayboğa, ilk defa böyle bir yumurta gördüğünü belirterek, "Kat kat olan yumurtanın içinde bir yumurta daha vardı. Ben ne olduğunu bilemiyorum, bilim adamlarına sormak lazım. Hayatımda ilk defa görüyorum, ilk anda ellemeye dahi korktum acaba rüyamı görüyorum diye düşündüm“ dedi.
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise bunun milyonda bir denk gelinecek vaka olduğunu belirterek, 36 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir yumurta gördüğünü söyledi. Köse, “Yumurta oluşum sürecini tamamlayamayıp tavuk yumurtlayamazsa, vücut kaplamayı yapmadığını farz ederek ikinci bir kez kalsiyum ile kaplıyor." diye konuştu.