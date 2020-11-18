Adana'da bahçede buldu milyonda bir görülüyor: Böyle bir şeye denk gelmedim

Tayboğa, ilk defa böyle bir yumurta gördüğünü belirterek, "Kat kat olan yumurtanın içinde bir yumurta daha vardı. Ben ne olduğunu bilemiyorum, bilim adamlarına sormak lazım. Hayatımda ilk defa görüyorum, ilk anda ellemeye dahi korktum acaba rüyamı görüyorum diye düşündüm“ dedi.