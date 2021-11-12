Adana'da ayaklarına taş bağlanıp kanala attılar! Katil babası çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adli Tıp Kurumu morgunda çocuklarını teşhis eden ve özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne Adle Ertan’ı emniyete götürdü. Ailenin, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından şüphelenen polis, anne ile babayı çapraz sorguya aldı.