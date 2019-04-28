Adana'da aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi

Adana'da aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi

ADANA'da Ceylan Aşireti mensubunun 30 yıldır geleneksel olarak sürdürdüğü dayanışma yemeği için 30 kuzu ile 1 dana kesildi. Aşiret mensupları yemekte yaklaşık 400 kilo et ile Şanlıurfa'nın geleneksel pilav ve tatlılarıyla ziyafet çekti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi - Sayfa 1

ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesindeki bir ara sokakta, Ceylan Aşireti’nden İsa ve İsmail Ceylan tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine, çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları ile aşiret mensubu yaklaşık bin kişi katıldı.

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Adana'da aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi - Sayfa 2

Yemek için 30 kuzu ile 1 dana kesildi.

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Adana'da aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi - Sayfa 3

Davetliler, Şanlıurfa mutfağına özgü kavurma, kelle, pilav ve tatlı sunumlarıyla ziyafet çekti.

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Adana'da aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi - Sayfa 4

Yemekte 400 kilo et tüketildi.

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