Adana'da aşiret yemeğinde 400 kilo et tüketildi

ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesindeki bir ara sokakta, Ceylan Aşireti’nden İsa ve İsmail Ceylan tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine, çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları ile aşiret mensubu yaklaşık bin kişi katıldı.