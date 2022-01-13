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Adana'da 40 kuruşa satamayınca bu işe başladı! Kilosu 200 TL'ye satılıyor: Siparişlere yetişemiyorlar

Adana'da 40 kuruşa satamayınca bu işe başladı! Kilosu 200 TL'ye satılıyor: Siparişlere yetişemiyorlar

Adana’nın Kozan ilçesinde bu yıl para etmediği için dalında kalan limon ve portakalı değerlendiren Melek Değirmenci ve Hürü Tuna paraya para demiyor.

Adana'da 40 kuruşa satamayınca bu işe başladı! Kilosu 200 TL'ye satılıyor: Siparişlere yetişemiyorlar

Tarihi Hurmalı Konakta Melek Değirmenci (33) ve Hürü Tuna (40) narenciye üreticisinin bu yıl kilosunu 40 kuruş ve 2 TL’ye satamadıkları limon ve portakalın kabuklarını şekerleme yaparak ekonomiye kazandırdı.

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Adana'da 40 kuruşa satamayınca bu işe başladı! Kilosu 200 TL'ye satılıyor: Siparişlere yetişemiyorlar

Kilosu 200 TL’den satılan şekerleme için kara kazanların başına geçen kadınlar ilçede ilki gerçekleştirdi. Kabuklarını kullandıkları narenciye ürünlerinin içini de değerlendiren kadınlar limon ve portakalların suyunu da yazın satmak için hazırlıyor.

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Adana'da 40 kuruşa satamayınca bu işe başladı! Kilosu 200 TL'ye satılıyor: Siparişlere yetişemiyorlar

Hürü Tuna israf etmemek gerektiğini belirterek ev hanımlarına ek gelir olacak limon ve portakal kabuğu şekerlemesine şuan yoğun talep olduğunu söyledi.

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Adana'da 40 kuruşa satamayınca bu işe başladı! Kilosu 200 TL'ye satılıyor: Siparişlere yetişemiyorlar

Limon ve portakal şekerlemesi yapımının 4 gün sürdüğünü aktaran Hürü Tuna, "Limon ve portakalları kabuklarından ayırıyoruz. Ardından 2 gün kovalarda suda bekletiyoruz." dedi. 

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