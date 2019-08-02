Adana'da 4 milyon 795 bin Euro'yu çalanmıştı! 'Evdeki hesap çarşıya uymadı' dedi
ADANA'da çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçtıktan sonra yakalanan güvenlik müdürü Burak Ekinci'nin (29) ifadesinde, "Parayla birlikte Gürcistan'a gidecektik, evdeki hesap çarşıya uymadı" dediği ortaya çıktı.
Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Banka ve iş insanlarına ait Dolar ve Euro transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti firmasının güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle, 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2 çuvalı zırhlı araca yükleyen Ekinci, personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polise haber verdi.
Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Burak Ekinci'nin paraları alıp, lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, soygunu planladıkları öne sürülen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi geçen ay içerisinde operasyonla yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ve Ahmet K. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Saklandığı evde yakalandı
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan Gökhan B. ve kardeşi Sercan B. de gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B., tutuklandı. Gökhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak Ekinci de özel ekip tarafından 30 Temmuz günü Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Adana'da 4 milyon 795 bin Euro'yu çalanmıştı! 'Evdeki hesap çarşıya uymadı' dedi
"Eğer ben yakalanırsam geri isteyeceğim"
Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu iş birliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paradan da 20 bin Euro akrabası Jale E.'ye , 22 bin Euro Berkay E.'ye, 34 bin Euro mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye, 22 bin Euro Tolga Y.'ye ve 5 bin Euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye verdiğini öne sürdü. Ekinci para verdiğini kişilere, "Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim" dediğini kaydetti.