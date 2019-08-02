Adana'da 4 milyon 795 bin Euro'yu çalanmıştı! 'Evdeki hesap çarşıya uymadı' dedi

"Eğer ben yakalanırsam geri isteyeceğim"

Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu iş birliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paradan da 20 bin Euro akrabası Jale E.'ye , 22 bin Euro Berkay E.'ye, 34 bin Euro mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye, 22 bin Euro Tolga Y.'ye ve 5 bin Euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye verdiğini öne sürdü. Ekinci para verdiğini kişilere, "Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim" dediğini kaydetti.