Adana'da 18 kiloluk altın hırsızlığı! Çelik kasayı delmek için oksijen tüpü ve pürmüz kullandılar
ADANA'da 3 hırsız, kuyumcuda 18 kilogram altının bulunduğu kasa için harekete geçti. Önce birbirlerinin üzerlerine çıkarak alarmı etkisiz hale getiren şahıslar, daha sonra kuyumcuya girdi. Yakalanan şahıslar, pişkin ifade verdi.
Olay, 3 Ocak günü saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin elektronik kepenginin yarı açık olduğunu tespit etti.
Önlem alan polis, şüphelilerin içeride olabileceği ihtimali üzerine takviye ekip istedi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı.
Çalamadan yakalandılar! Kuyumcuya giren polis, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler Mustafa O. ile Emrullah G., emniyete götürüldü.
Oksijen tüpü kullanıp pürmüzle kasayı delmek istediler
Şüphelilerin, olay günü kepengini kırarak girdikleri kuyumcudaki içerisinde yaklaşık 18 kilo altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalıştıkları belirlendi. Kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalışan şüphelilerin, başarılı olamayınca yakayı ele verdikleri öğrenildi.