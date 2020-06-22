Adana'da 12 yaşındaki kız elektrik akımına kapılarak can verdi son sözleri yürek sızlatttı

"Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm.."

Bu arada Ünal'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Ünal'ın son görüntülerinde şarkı söylediği görüldü. Ayrıca Ünal görüntülerde ölümden ve geri dönmekten bahsederek şöyle konuştu: "Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü." Ünal'ın bu görüntülerden kısa süre sonrada hayatını kaybettiği öğrenildi.