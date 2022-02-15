Adana'da 11 yıl önce arabasını sattı 7 yıl sonra gelen evrakla hayatının şokunu yaşadı

1 yıl sonra 338 bin 755 lira ceza daha geldi: Mehmet Reşat Efeoğlu, araç satış ve trafik sigortası iptal belgesiyle birlikte avukatı aracılığıyla mahkemeye iptal davası açtı. Ancak mahkeme sürerken Efeoğlu’na 3 Nisan 2019 yılında bu seferde Adana 5. İcra Dairesi’nden 338 bin 755 lira borç geldi.

Bu borca da itiraz eden yaşlı adamın davaları sürüyor.