Adana Valiliği ve 9 ilden koronavirüs için ceza ve kısıtlama duyurusu
ADANA başta olmak üzere 9 ilde koronavirüs vakalarında hızlı bir artış yaşandı. Adana Valiliği bir son dakika açıklaması yaparken, diğer valiliklerden de kısıtlama ve ceza uyarıları geldi.
Koronavirüs önlemleri gevşetilip 'yeni normalleşme'ye geçildikten sonra vatandaş rehavete kapıldı. Vaka sayısı hızla artmaya başladı. Kentlerdeki vaka artışlarına dikkat çeken valilikler, "Vatandaşın rehaveti sürerse yeni önlemler almak zorunda kalacağız" uyarısı yaptı. İşte 9 ildeki son durum...
"Uyarılara rağmen rehavete kapıldınız"
Adana Valiliği, kentte korona virüs vakalarındaki artışın devam etmesi halinde ek tedbirler alınacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Günlük hayatta kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir." denildi.
"Böyle giderse ek tedbirler alacağız"
Valilikten şu uyarılar yapıldı: Valiliğimiz koordinesinde görevli denetim ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlarımızın; pazar yerlerinde, AVM’lerde, marketlerde, halka açık olan kalabalık alanlarda tedbirli olmadıkları görülmüş ve vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır.
Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla valiliğimizce ek tedbirler alınması kaçınılmaz olacaktır.