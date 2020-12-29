Adana tarihinde ilk kez oldu nüfusu 15 kat arttı evlerine dönmüyor
Akçatekir Mahallesi'nde koronavirüs nedeniyle kimse kente dönmedi. Herkes yayla evlerinde kalmayı tercih edince nüfus patladı.
ADANA Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi, serin havası nedeniyle Adanalıların yaz aylarında en çok tercih ettiği yayla olarak biliniyor. Bağlı olduğu Pozantı ilçesinin 20 bin nüfusu olmasına karşın, Akçatekir’in yaz aylarındaki nüfusu ise 33 bin 70 konutla 100 binin üzerine çıkıyor.
Havası ve doğal güzellikleri nedeniyle yaz aylarının vazgeçilmez yaylaları arasında yer alan Akçatekir’de, geçen yıllarda ekim ayı sonuna doğru yaylacıların kente dönüşü ile nüfus, 700 kişiye kadar düşüyordu. Ancak, pandemi nedeniyle bu yıl bu sayı değişti.
Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle yayla evi olan binlerce vatandaş bu yıl kente dönmedi. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından yeniden tırmanışa geçen vaka artışları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Akçatekir Mahallesi, tarihinde ilk kez kış aylarındaki nüfusu 10 binin üzerine çıktı.
Adana Büyükşehir Belediyesi, mahallenin geçen yıllarda don olayına karşı kestiği suyunu, bu yıl nüfus artışı nedeniyle kesmedi.