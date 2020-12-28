Adana tarihinde bir ilk! Nüfusu 15 kat arttı insanlar evlerine dönmüyor

İlçeye bağlı Akçatekir Mahallesi, serin havası nedeniyle Adanalıların yaz aylarında en çok tercih ettiği yayla olarak biliniyor. Bağlı olduğu Pozantı ilçesinin 20 bin nüfusu olmasına karşın, Akçatekir’in yaz aylarındaki nüfusu ise 33 bin 70 konutla 100 binin üzerine çıkıyor.