Adana sahilleri temizlendi denizden çıkanlar yok artık dedirtti

Karataş ve Yumurtalık limanlarında yapılan temizlikle ise, her iki limandan iki kamyon dolusu lastik, şişe ve atık çıktı. Limanlardan çıkan atıklar arasında buzdolabı kapısı, laptop, cep telefonları, pos cihazları ve fotoğraf makinesi, balıkçı ağı gibi malzemeler de vardı.