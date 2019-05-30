Adana sahilleri temizlendi denizden çıkanlar yok artık dedirtti
ADANA'da yaz sezonu öncesi Karataş ve Yumurtalık ilçesi sahilleri ve limanları temizlendi. Temizlik esnasında denizden pos makinesi, laptop ve onlarca lastik çıkarıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana vatandaşlarının yaz aylarında serinlemek için sıklıkla ziyaret ettiği sahilleri ve limanları temizledi. Kum içinde insanlara zarar verebilecek başta kırık cam olmak üzere, her türlü yabancı materyali temizlenirken, kış boyunca sertleşen kum yumuşatılıp, düzenledi.
Karataş ve Yumurtalık limanlarında yapılan temizlikle ise, her iki limandan iki kamyon dolusu lastik, şişe ve atık çıktı. Limanlardan çıkan atıklar arasında buzdolabı kapısı, laptop, cep telefonları, pos cihazları ve fotoğraf makinesi, balıkçı ağı gibi malzemeler de vardı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ve Yumurtalık’ta temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, yaz sezonunun turizm adına daha hareketli ve verimli geçmesi için çalıştıklarını ifade etti.
Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın doğal varlıklarının korunması, atmosferin, suyun ve toprağın temiz kalması için çaba gösterdiklerini söyledi.