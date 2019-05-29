Adana polisinden sürücüye empati cezası
Anadolu Ajansı
ADANA'da trafik uygulaması gerçekleştiren polis tarafından yayalara öncelik vermediği gerekçesiyle durdurularak aracından indirilen sürücü, empati kurması için yaya geçidinden yürütüldü.
ADANA'da trafik uygulaması sırasında yayalara öncelik vermediği gerekçesiyle durdurulan sürücüden, aracından inerek empati kurması için yaya geçidinden yürümesi istendi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığınca 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla kent genelindeki denetimlerini arttırdı.
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Trafik polisleri, şehir merkezindeki Atatürk, Ziyapaşa, Özler ve Kozan caddeleri ile Nuri Sabuncu, Gazipaşa, Bülent Angın, Kenan Evren, Turgut Özal ve Süleyman Demirel bulvarlarında uygulama yaptı.
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Nuri Sabuncu Bulvarında valilik binası yakınındaki uygulama sırasında yayaların geçişine öncelik vermediği belirlenen bir sürücü durdurularak uyarıldı.
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