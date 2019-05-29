Adana polisinden sürücüye empati cezası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana polisinden sürücüye empati cezası

ADANA'da trafik uygulaması gerçekleştiren polis tarafından yayalara öncelik vermediği gerekçesiyle durdurularak aracından indirilen sürücü, empati kurması için yaya geçidinden yürütüldü.

Adana polisinden sürücüye empati cezası - Sayfa 1

ADANA'da trafik uygulaması sırasında yayalara öncelik vermediği gerekçesiyle durdurulan sürücüden, aracından inerek empati kurması için yaya geçidinden yürümesi istendi.

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Adana polisinden sürücüye empati cezası - Sayfa 2

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığınca 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla kent genelindeki denetimlerini arttırdı.

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Adana polisinden sürücüye empati cezası - Sayfa 3

Trafik polisleri, şehir merkezindeki Atatürk, Ziyapaşa, Özler ve Kozan caddeleri ile Nuri Sabuncu, Gazipaşa, Bülent Angın, Kenan Evren, Turgut Özal ve Süleyman Demirel bulvarlarında uygulama yaptı.

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Adana polisinden sürücüye empati cezası - Sayfa 4

Nuri Sabuncu Bulvarında valilik binası yakınındaki uygulama sırasında yayaların geçişine öncelik vermediği belirlenen bir sürücü durdurularak uyarıldı.

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