Adana, Mersin, Hatay ile Osmaniye'de korkutan görüntü! Sıcaklık ve az yağış bitirdi

Adana ve bölgenin en önemli su kaynağı Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk geçen yıl ağustos başında yüzde 85,3, su miktarı 1 milyar 881 milyon 674 bin 325 metreküpken, bu senenin aynı döneminde doluluk yüzde 66,93'e, su miktarı 1 milyar 476 milyon 554 bin 819 metreküpe düştü.