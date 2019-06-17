Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı

Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılarak polise molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırdığı öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı - Sayfa 1

35 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda aralarında çok sayıda şüpheli yakalandı.

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Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı - Sayfa 2

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına düzenlenen sokak eylemlerine katılıp; polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı iddia edilen kişilerin evlerin aylar süren titiz çalışma sonrası tek tek tespit etti. 

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Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı - Sayfa 3

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle ekipler, Adana merkezli Antalya, Niğde ve Mardin'de şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 

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Adana merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 35 gözaltı kararı - Sayfa 4

Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildi. 

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