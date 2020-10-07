BIST 1.154
DOLAR 7,80
EURO 9,15
ALTIN 472,19
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da merkezli 12 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında öğretmen, doktor, polis ve hemşirelerinin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Abone ol

Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Hesap verecekler
Söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



“Bylock” kullandıkları tespit edilidi
Gözaltına alınanlar arasında, aktif görevde bulunan doktor, öğretmen, polis memuru, hemşire ve laboratuvar teknikeri olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin terör örgütü FETÖ’nün haberleşme ağı olan “Bylock” kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan, yakalanan zanlıların FETÖ’nün mahrem yapısı içerisinde olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Facebook'tan Trump'ın "Bazı kişiler için Covid-19, gripten daha az ölümcül" mesajına çizik
Bursa'daki bu görüntüler vicdanları yaraladı
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Donald Trump teşvik paketi görüşmelerini durdurdu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (6 Ekim 2020)
Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş: Eylül ayına göre daha iyi durumdayız
İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Fenerbahçe'nin çok istediği Malang Sarr'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçeli Nabil Dirar, Covid-19'a yakalandı
İstanbul'u perşembe günü dolu vuracak! Meteoroloji yarın için önlem alın diyor
Serdar Oral kimdir ne iş yapıyor Özgü Namal eşi mesleği?
Yorumlar