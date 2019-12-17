Adana kebabında akılalmaz 'talaş' hilesi! Halk düşmanları resmen

Hileli Adana kebabı satan bazı restoranların kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşının boyanmasıyla elde edilen toz biberi de kıymaya karıştırdığı öne sürülüyor.

Yurttaşları uyaran Adanalı kebap ustaları, “Adana kebabının çatalı vurduğunuz zaman yarılması lazım. Çok sertse veya çok siyahsa bu ette bir şeyler var demektir" ifadelerini kullandı.

Kebap ustasından önemli uyarılar

Kebabı hazırlarken baharat olarak sadece tuz ve toz biber kullanıldığını kaydeden bir kebap ustası, şunları kaydetti: Bunda bile hile var. Talaşı renklendirip toz biber haline getiriyorlar. Kaliteli toz biberin kilosu 25-35 TL arasındaysa hilelisi 5 TL’dir. Tüketiciler bunlara dikkat etsin. Güvenmedikleri yerde yemek yemesinler. Et zaten kendini belli eder.

Adana kebabının çatalı vurduğunuz anda yarılması lazım. Et çok sertse, çok siyahsa mutlaka hile vardır.

Kebabın etinin pırıl pırıl olması lazım. Kıymaya kuyruk yağı koyanlar da var, açığı öyle kapatmaya çalışıyorlar ama olmuyor. Kasaptan et alırken mühürlü olmasına dikkat edilmeli. Restoranda da kontrol edebilirler. Restoranın mutfağının kapılarını müşteriye açmazsanız bu işi yapmanın bir anlamı yok.