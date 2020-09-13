Adana her ailede koronalı kişi var! Belediye Başkanı ve Tabip Odası açıkladı
ADANA Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, "Covid-19 Adanamızda en kötü dönemini yaşıyor. Neredeyse her ailede virüslü kişi var" dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hastanelerden gelen ölüm raporlarında vefat nedeni ‘bulaşıcı hastalık’ yazdığı için cenazeleri Covid-19’dan ölmüş gibi gömüyoruz" vurgusu yaptı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hastanelerden gelen ölüm raporlarında vefat nedeni ‘bulaşıcı hastalık’ yazdığı için cenazeleri Covid-19’dan ölmüş gibi gömüyoruz. Böyle olunca da Covid-19’dan ölenlerin sayısının az gösterildiğini düşünüyoruz" dedi. Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş de, "Üzülerek söyleyebilirim ki Covid-19 pandemisi Adanamızda en kötü dönemini yaşıyor. Neredeyse her ailede virüslü kişi var" diye konuştu. Buna rağmen Adana sokaklarında hala maskesiz dolaşanlar ya da maskelerini doğru düzgün takmayanlar çoğunlukta...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş ve yönetimini makamında kabulünde yaptığı açıklamada zorlu geçen pandemi sürecinde en zor durumda olanların sağlık çalışanları olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Çünkü tehlike ile direkt karşı karşıyasınız. Çalışma saatini bir kenara bırakmış, insanların iyileşmesi için çaba harcıyorsunuz. Eşinizden, çocuklarınızdan feragat ediyorsunuz. Bu anlamda takdire şayan kesim sizsiniz. Bizim sizlere sonsuz teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizler her zaman sizlerin hizmetinde ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki yoğun vakaya rağmen ölüm sayısı çok artmıyorsa bu bizim hekim ve sağlık çalışanlarımızın sayesinde olmaktadır."
"Ölüm raporlarında Covid-19 yazmadığı için..."
Son aylarda ölen insan sayısının arttığını söyleyen Karalar, “Yaşlı nüfus sayımız giderek artmaktadır. Bu paralelde ölüm oranı da artmaktadır. Hastanelerden gelen ölüm raporlarında Covid-19 yazmadığı için Mezarlıklar Daire Başkanlığı doğal olarak Covid-19’dan öldü yazamıyor. Raporlarda vefat nedeni ‘bulaşıcı hastalık’ yazdığı için cenazeleri Covid-19’dan ölmüş gibi gömüyoruz. Böyle olunca da Covid-19’dan ölenlerin sayısının az gösterildiğini düşünüyoruz” diye konuştu.