Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı

'TEHLİKE BİTMİŞ DEĞİLDİR'

Bektaş bir diğer paylaşımında ise tehlikenin bitmediğini ifade ederek, "Bu nedenle Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir. Fayın mekanik òzellikleri bilinmeden ( ne kadar kilitli, deprem üretiyor, ne kadar sürünerek enerji harcıyor), Adana için “büyük deprem olacak” demek de, “tehlike geçti” demek de doğru değildir" dedi.