Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı
Adana Saimbeyli'de meydana gelen 5,0 şiddetindeki deprem çevre illerde de korku ve paniğe neden oldu. AFAD, olumsuz bir durum bulunmadığını belirtirken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir açıklama geldi.
Adana'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
ADANA'DA 5,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yer alan verilere göre, saat 04.02'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 5,0 olduğu belirtildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı kentte büyük paniğe neden oldu.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
AFAD, Adana merkezli deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
"SAVRUN FAYI KIRILMADAN KALDI, RİSK SÜRÜYOR"
Bölgede yaşanan sismik hareketliliğin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik bir değerlendirme geldi.
Bektaş, 2023 yılındaki büyük yıkıma işaret ederek Adana bölgesi için şu uyarıları kaydetti:
"Saimbeyli Mw 5.0: Adana için uyarı! 2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Ancak batı sınırındaki Savrun Fayı kırılmadan kaldı ve
Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023'ten beri hâlâ hareket ediyor.
Savrun'un şu an ne kadar kilitli olduğu ise bilinmiyor."
'TEHLİKE BİTMİŞ DEĞİLDİR'
Bektaş bir diğer paylaşımında ise tehlikenin bitmediğini ifade ederek, "Bu nedenle Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir. Fayın mekanik òzellikleri bilinmeden ( ne kadar kilitli, deprem üretiyor, ne kadar sürünerek enerji harcıyor), Adana için “büyük deprem olacak” demek de, “tehlike geçti” demek de doğru değildir" dedi.