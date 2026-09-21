Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı

Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı

Adana Saimbeyli'de meydana gelen 5,0 şiddetindeki deprem çevre illerde de korku ve paniğe neden oldu. AFAD, olumsuz bir durum bulunmadığını belirtirken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir açıklama geldi.

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı - Resim: 1

Adana'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

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Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı - Resim: 2

ADANA'DA 5,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yer alan verilere göre, saat 04.02'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 5,0 olduğu belirtildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı kentte büyük paniğe neden oldu.

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Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı - Resim: 3

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD, Adana merkezli deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

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Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı - Resim: 4

"SAVRUN FAYI KIRILMADAN KALDI, RİSK SÜRÜYOR"

Bölgede yaşanan sismik hareketliliğin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik bir değerlendirme geldi.

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Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı - Resim: 5

Bektaş, 2023 yılındaki büyük yıkıma işaret ederek Adana bölgesi için şu uyarıları kaydetti:

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Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı - Resim: 6

"Saimbeyli Mw 5.0: Adana için uyarı! 2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Ancak batı sınırındaki Savrun Fayı kırılmadan kaldı ve

Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023'ten beri hâlâ hareket ediyor.

Savrun'un şu an ne kadar kilitli olduğu ise bilinmiyor."

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Adana depremi sonrası korkutan açıklama! "Asıl tehlike geçmedi" diyerek uyardı - Resim: 7

'TEHLİKE BİTMİŞ DEĞİLDİR'

Bektaş bir diğer paylaşımında ise tehlikenin bitmediğini ifade ederek, "Bu nedenle Adana'nın deprem tehlikesi bitmiş değildir. Fayın mekanik òzellikleri bilinmeden ( ne kadar kilitli, deprem üretiyor, ne kadar sürünerek enerji harcıyor), Adana için “büyük deprem olacak” demek de, “tehlike geçti” demek de doğru değildir" dedi.

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