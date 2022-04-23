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Adana Demirspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

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Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa giden Trabzonspor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR (CANLI)

beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İlk 11'ler
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Gökhan, Yunus, Vargas, Akintola, Bjarnason, Assombalonga

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius

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