BIST 1.892
DOLAR 12,85
EURO 14,52
ALTIN 736,04
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Adana Demirspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Adana Demirspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemeyen Aslan, 3 puana ulaşıp çıkışa geçmek istiyor. Adana temsilcisi de galibiyet peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılılar 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Topladığı 24 puanla haftaya 11. sırada giren Galatasaray, karşılaşmada 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Muslera, Boey, Luyindama ve Diagne sakat. Arda Turan ve Assunçao da kamp kadrosunda yer almadı.

Adana temsilcisi ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertliler 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
France 24: Erdoğan ne pahasına olursa olsun ekonomik bağımsızlık savaşı başlattı
France 24: Erdoğan ne pahasına olursa olsun ekonomik bağımsızlık savaşı başlattı
Hindistan ilk S-400 hava savunma sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdı
Hindistan ilk S-400 hava savunma sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdı
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı
CIA danışmanı açıkladı: ABD iç savaşın eşiğinde
CIA danışmanı açıkladı: ABD iç savaşın eşiğinde
Diyanet'in vadeli mevduat fetvası yeniden konuşuluyor
Diyanet'in vadeli mevduat fetvası yeniden konuşuluyor
Memurlara ek zam için kritik adım! Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın açıkladı
Memurlara ek zam için kritik adım! Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın açıkladı
İran, Basra Körfezi'ndeki tatbikatta balistik füze denemesi yaptı
İran, Basra Körfezi'ndeki tatbikatta balistik füze denemesi yaptı
Cep telefonu alımında taksit sınırı tepkisi: Karar alınırken dolar 4 liraydı
Cep telefonu alımında taksit sınırı tepkisi: Karar alınırken dolar 4 liraydı