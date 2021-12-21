Adana Demirspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılılar 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Topladığı 24 puanla haftaya 11. sırada giren Galatasaray, karşılaşmada 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Muslera, Boey, Luyindama ve Diagne sakat. Arda Turan ve Assunçao da kamp kadrosunda yer almadı.

Adana temsilcisi ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertliler 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.