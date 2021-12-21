Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemeyen Aslan, 3 puana ulaşıp çıkışa geçmek istiyor. Adana temsilcisi de galibiyet peşinde. Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlamacak.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılılar 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Topladığı 24 puanla haftaya 11. sırada giren Galatasaray, karşılaşmada 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Muslera, Boey, Luyindama ve Diagne sakat. Arda Turan ve Assunçao da kamp kadrosunda yer almadı.

Adana temsilcisi ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertliler 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Stambouli, Vargas, Balotelli

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Mohamed