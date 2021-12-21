Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda 20.00'de başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çalıyor ve müsabaka beIN Sports 2'den yayınlanıyor.

Adana Demirspor: 0 - 0 :Galatasaray

(İlk yarı sona erdi)

45' Tehlikeli bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Alexandru Cicaldau geçti. Alexandru Cicaldau'nun şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

41' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından çektiği şutta top farklı şekilde auta çıktı.

40' Yunus Akgün sağ kanattan hızlı şekilde ilerledikten sonra şık bir şekilde Marcao'dan sıyrıldıktan sonra yerden sert bir şekilde topu altı pas içine kesti ancak Mario Balotelli bu topa dokunamadı ve Adana Demirspor mutlak bir gol şansından yararlanamamış oldu.

32' Benjamin Stambouli'nin pası sonrasında Mario Balotelli sırtı dönük şekilde topu kontrol ettikten sonra yarım vole şeklinde şutunu çekti ancak top kalenin üstünden auta çıktı.

27' Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içine gönderdiği topu Simon Deli sektirdi ve Mostafa Mohamed'in önünde kaldı. Mostafa Mohamed'in altı pas önü çaprazından çektiği şutta top kaleye paralel gitti.

16' Savunma arkasına atılan pasta ceza sahası içinde topu önünde bulan Birkir Bjarnason'un şutunda top ağlara gitti ancak yan hakemin ofsayt bayrağı sonrasında gol geçersiz sayıldı.

14' Berkan Kutlu'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekip havalandı. Penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yapan Mostafa Mohamed'in şutunda top kalecide kaldı.

10' Oğulcan Çağlayan'ın taşıdığı top sonrasında altı pas önünde topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda top kaleci Arijanet Muric'in müdahalesinin ardından kornere çıktı.

5' Karşılaşmanın ilk etkili atağı Galatasaray'dan geldi. Olimpiu Morutan'ın ceza sahası yayı civarından çektiği şutta top kalenin yanından auta çıktı.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılılar 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Topladığı 24 puanla haftaya 11. sırada giren Galatasaray, karşılaşmada 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Muslera, Boey, Luyindama ve Diagne sakat. Arda Turan ve Assunçao da kamp kadrosunda yer almadı.

Adana temsilcisi ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertliler 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.