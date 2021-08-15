BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Adana Demirspor'a konuk oluyor. Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan Kanarya deplasmanda kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Mavi Şimşekler ise güçlü rakibini devirip sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki; Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Fenerbahçe sezonu 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor deplasmanında açıyor. Yeni Adana Stadı'nda 21.45'te başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Mavi Şimşekler sezona galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Şampiyonluk hedefiyle lige giren Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya ise zorlu deplasmandan galip ayrılıp sezona moralli başlamayı hedefliyor.

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Stat: Yeni Adana
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 21.45
Yayın: beIN Sports 1

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Tayyib, Rassoul, Kaan, Gökhan, Sinan, Belhanda, Akintola, Dibba, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan, Mesut, Serdar Dursun

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da küfürler savurup kavga etti! 10 gün sonra berbere gidip...
İstanbul'da küfürler savurup kavga etti! 10 gün sonra berbere gidip...
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Masterchef Araz kadroya girdi mi? Araz Aknam aslen nereli?
Masterchef Araz kadroya girdi mi? Araz Aknam aslen nereli?
Masterchef Azize kimdir kaç yaşında aslen nereli Azize Polat evli mi?
Masterchef Azize kimdir kaç yaşında aslen nereli Azize Polat evli mi?
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak! Gündem yüz yüze eğitim ve aşı yasakları
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak! Gündem yüz yüze eğitim ve aşı yasakları
Kimlik randevusu alma nasıl yapılır gerekli belgeler neler?
Kimlik randevusu alma nasıl yapılır gerekli belgeler neler?
Afganistan uyruklu kişinin saldırısına uğradı! Ayşegül'ün beyin ölümümü gerçekleşti?
Afganistan uyruklu kişinin saldırısına uğradı! Ayşegül'ün beyin ölümümü gerçekleşti?
3660 ek gösterge kimlere verilecek maaş tablosu 2021
3660 ek gösterge kimlere verilecek maaş tablosu 2021
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a başsağlığı mesajı
İzmir'de yazıyı görünce şaştı kaldı tek başına kaldı! Kemal Sunal filmi gerçek oldu
İzmir'de yazıyı görünce şaştı kaldı tek başına kaldı! Kemal Sunal filmi gerçek oldu