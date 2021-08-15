Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Adana Demirspor'a konuk oluyor. Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan Kanarya deplasmanda kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Mavi Şimşekler ise güçlü rakibini devirip sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki; Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe sezonu 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor deplasmanında açıyor. Yeni Adana Stadı'nda 21.45'te başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Mavi Şimşekler sezona galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Şampiyonluk hedefiyle lige giren Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya ise zorlu deplasmandan galip ayrılıp sezona moralli başlamayı hedefliyor.
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Stat: Yeni Adana
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 21.45
Yayın: beIN Sports 1
Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Tayyib, Rassoul, Kaan, Gökhan, Sinan, Belhanda, Akintola, Dibba, Balotelli
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan, Mesut, Serdar Dursun