Adana Demirspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Adana Demirspor'a konuk oluyor. Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan Kanarya deplasmanda kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Mavi Şimşekler ise güçlü rakibini devirip sezona galibiyetle başlamak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe sezonu 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor deplasmanında açıyor.
Yeni Adana Stadı'nda 21.45'te başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
Adana Demirspor: 0 - 1 :Fenerbahçe
(İkinci yarı oynanıyor)
47' Babajide Akintola'nın ortasıyla ceza alanında topla buluşan Mario Balotelli'nin yaptığı vuruşta Altay Bayındır topa hakim olmayı başarıyor.
46' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mesut Özil'in golü ile maçta öne geçiyor! Hızlı gelişen atakta İrfan Can Kahveci'nin sol kanatta yerden içeri gönderdiği ortasına hareketlenen Mesut Özil yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.
46' Hakem Ali Şansalan ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk Fenerbahçe başlıyor.
45' Hakem Ali Şansalan ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlanıyor.
45' Mario Balotelli'nin ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve etkili şutunda Altay Bayındır son anda köşeden topu uzaklaştırmayı başarıyor.
43' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Babajide Akintola'nın ön direkte gelişine yaptığı vuruşta Altay Bayındır topa hakim olmayı başarıyor.
37' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Joher Rassoul'den geri geliyor.
35' Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Gökhan İnler'den geri geliyor.
33' Direkten döndü! Lucas Castro'nun ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği düzgün şutunda top uzak kale direğinden geri geliyor.
29' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mesut Özil'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mbwana Samatta'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
18' İrfan Can Kahveci'nin pasıyla topla buluşan Miha Zajc'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
15' Jonas Svensson'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında seken topu önünde bulan Kaan Kanak'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gidiyor.
9' Direkten döndü! Mbwana Samatta'nın pasıyla topla buluşan Luiz Gustavo'nun ceza yayından gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten geri geliyor.
1' Hakem Ali Şansalan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Adana Demirspor başlıyor.
Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan İnler, Castro, Akintola, Balotelli
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi Kadıoğlu (Serdar Aziz), Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta (Serdar Dursun)