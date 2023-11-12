Adana Demirspor - Fenerbahçe / CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olması sonrası sarı lacivertliler, bu maçtan 3 puan alarak yeniden zirveye tırmanmak istiyor.

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Trendyol Süper Lig'de 12. haftaya Lider getiren Galatasaray, dün deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak büyük bir yara aldı. Ligin 2. sırasında bulunan Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanından 3 puan alarak yeniden lider olmak istiyor.

Adana Demirspor 0 - 0 Fenerbahçe

Maçta ilk yarı golsüz sona eriyor.

45+1: Sağ kanatta topu önüne alan İrfan Can, uzak direkte top isteyen Dzeko'ya ortasını gönderdi. Bosna'lı golcünün yarım volesi kaleci Ertaç'ta kaldı.

37'Fenerbahçe, maçın 37 dakikalık bölümünde şu ana kadar 10 kez kaleyi yokladı ve 6 isabet buldu. Ev sahibi takım yalnızca 1 şut denemesi yaparken isabet kaydedemedi.

33'Adana Demirspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

29'Soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, son çizgide pasını kale sahasına çevirdi. Niang, bu topa dokunamadı sonrasında Ferdi Kadıoğlu tehlikeyi uzaklaştırdı.

25'Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can'ın pası ile ceza yayında topla buluşan Dzeko, sol ayağıyla kaleyi düşündü. Kaleci Ertaç yine iyi yer tuttu.

18'Adana Demirspor sol kanattan gelmek isterken Badou Ndiaye yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi.

13'Rakip yarı alanda ön alan baskısıyla topu kazanan Fenerbahçe'de Dzeko, ceza sahasında bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, iki hamlede topu kontrol etti.

9'Belhanda'nın pası ile soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, kendine şut açısı açmak istedi fakat Fenerbahçe savunmasında Samet araya girdi.

7'Sol kanattan İrfan Can'ın içeri gönderdiği ortaya kafayla Samet vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

3'Ferdi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte İrfan Can kafayı vurdu. Top kaleci Ertaç'ta kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

İlk 11'ler

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Jayden, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Ligde 39. randevu

Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor, 39. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 11 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Yukatel Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. İki ekip arasındaki son lig maçı 2 Şubat 2023'te Adana'da oynanırken, mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Ligin en golcü takımı

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sahadan mağlubiyet ayrılsa da 11 haftanın tamamında gol buldu. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, attığı 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

Dış sahada gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 5 kez mücadele etti. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'u mağlup eden Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda toplam 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı 11 maçın 7'sinde de rakiplerine gol izni vermedi.