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Adana Demirspor - Fenerbahçe / Canlı

Adana Demirspor - Fenerbahçe / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, puan farkını 6'ya düşürmek istiyor.

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan, Kostic, Levent, Djiku, Mert, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfan Can, En-Nesyri, Dzeko

DUSAN TADIC TABELAYI DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri olan Dusan Tadic, hücum yollarında etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında 1 gol ve 1 asist ile galibiyetin mimarlarından olan Tadic, ligde oynadığı 18 maçta 8 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu. Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında yer alan 36 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor maçında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

SOFYAN AMRABAT GERİ DÖNDÜ

Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat, Konyaspor maçında forma giyememişti. Geçtiğimiz hafta cezasını tamamlayan Faslı futbolcu, şans verilmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde sahada olacak.

Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, Adana Demirspor maçında oynayıp kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM YOK

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların tedavisine devam edilirken, 6 isim Adana'ya götürülmedi. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao listede yer almazken, tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve kaleci Livakovic kadroya yazılmadı. Grip olan Saint-Maximin ile son haftalarda kadroya giremeyen Samet Akaydin'da Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

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