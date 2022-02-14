Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Kartal, evinde 3 puanla dönme amacında. Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi ise Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Adana Demirspor - Beşiktaş
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Alper, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Vargas, Bjarnason, Balotelli
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Can, Emirhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti ve 7. sırada. Adana Demirspor ise ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.