BIST 1.996
DOLAR 13,56
EURO 15,34
ALTIN 808,83
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Kartal, evinde 3 puanla dönme amacında. Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi ise Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Adana Demirspor - Beşiktaş

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Alper, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Vargas, Bjarnason, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Can, Emirhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti ve 7. sırada. Adana Demirspor ise ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de poker oyununda kan aktı! Savunması pes dedirtti: Pişmanım ama...
Eskişehir'de poker oyununda kan aktı! Savunması pes dedirtti: Pişmanım ama...
Rusya Ukrayna'yı işgal ederse yeni mülteci akımı yolda
Rusya Ukrayna'yı işgal ederse yeni mülteci akımı yolda
Haftada 4 gün çalışıp 5 bin TL maaş alıyorlar! Bursa'daki bu okuldaki öğrenciler hem okuyor hem çalışıyor
Haftada 4 gün çalışıp 5 bin TL maaş alıyorlar! Bursa'daki bu okuldaki öğrenciler hem okuyor hem çalışıyor
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı! Artık geçiş yapamayacaklar
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı! Artık geçiş yapamayacaklar
Artvin'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine öyle bir şey hediye etti ki gören inanamadı
Artvin'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine öyle bir şey hediye etti ki gören inanamadı
Melih Bulu atamıştı! Boğaziçi Üniversitesi'nde Nedim Malkoç görevden alındı
Melih Bulu atamıştı! Boğaziçi Üniversitesi'nde Nedim Malkoç görevden alındı
Deprem Uzmanı Naci Görür deprem belirtileri için konuştu! Hangi tahminler doğru?
Deprem Uzmanı Naci Görür deprem belirtileri için konuştu! Hangi tahminler doğru?
YKS başvuru parası 2022 ne kadar ödenecek bankalar hangisi?
YKS başvuru parası 2022 ne kadar ödenecek bankalar hangisi?
THY'den Ukrayna yolcularına bilet iadesiyle değişiklik hakkı duyurusu
THY'den Ukrayna yolcularına bilet iadesiyle değişiklik hakkı duyurusu
Bayern Münih'ten şok yenildi Milan fırsatı kaçırmadı Manchester City dolu dizgin
Bayern Münih'ten şok yenildi Milan fırsatı kaçırmadı Manchester City dolu dizgin