Adana Demirspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda 20.00'de başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Adana Demirspor: 0 - 0 :Beşiktaş

(İlk yarı oynanıyor)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti ve 7. sırada. Adana Demirspor ise ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.