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Adana Demirspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Kartal, evinde 3 puanla dönme amacında. Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi ise Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda 20.00'de başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Adana Demirspor: 0 - 0 :Beşiktaş
(İlk yarı oynanıyor)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti ve 7. sırada. Adana Demirspor ise ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

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