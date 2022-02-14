Adana Demirspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Kartal, evinde 3 puanla dönme amacında. Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi ise Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'nda 20.00'de başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
Adana Demirspor: 0 - 0 :Beşiktaş
(İlk yarı oynanıyor)
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti ve 7. sırada. Adana Demirspor ise ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.