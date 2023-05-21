Adana Demirspor Beşiktaş (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 35.haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oluyor. Geride kalan haftalarda topladığı 63 puan ile 4.sırada bulunan Mavi Şimşekler kritik mücadelede Şenol Güneş ve öğrencilerini taraftarlarının desteği ile mağlup etmek istiyor. Rakip Beşiktaş ise zorlu deplasmanda kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımanın peşinde. Kritik maça dakikalar kala ilk 11'ler belli olurken Adana Demirspor Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tartışmalı pozisyonları haberimizde..

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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

ADANA DEMİRSPOR 1-2 BEŞİKTAŞ

52'Rosier, Akintola'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

51'Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 11. golünü kaydetti.

50'Belhanda'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topa Yusuf gelişine vurdu. Top yine savunmadan döndü.

49'Salih, kendi yarı alanında Ndiaye'yi düşürdü. Akintola o bölgeye geldi. İkili arasında çıkan atışma sonrası tansiyon bir anda yükseldi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

48'HARİKA GOL Sol çaprazda topla buluşan Gedson, İsmail'den sıyrılıp harika vurdu. Uzak köşeden top ağlarla buluştu.

47'GOL Beşiktaş, Gedson'un golüyle 2-1 öne geçti.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

D.A. Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45'Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

45'Beşiktaş'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Arthur Masuaku ortaladı. Vincent Aboubakar'ın vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

45'Valentin Rosier'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Vincent Aboubakar gelişine çok sert vurdu. Ertaç'ın kapattığı köşeden top ağlarla buluştu.

45'Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golüyle eşitliği yakaladı.

45'Beşiktaşlı oyuncular Vincent Aboubakar'ın şutunda Ndiaye'nin topa elle oynadığı itirazında bulundu ama hakem oyunu sürdürdü.

45'BİR KARAMBOL! Redmond, sağdan çalımlarla ceza sahasına girdi ve içeri çevirdi. Karambolde Vincent Aboubakar şutunu çekti. Savunma topu kornere çeldi. Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekliyor.

45'Mücadelenin ilk yarısına 6 dakika ilave edildi.

44'Ceza sahasına gönderilen topu Cenk indirdi. Vincent Aboubakar karambolde topa vurmak istedi ama Ertaç Özbir iki hamlede topun sahibi oldu.

43'Valentin Rosier sağdan ceza sahasına iyi kesti. Vincent Aboubakar kale önünde kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.

42'Akintola'nın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

41'Adana Demirspor'da Akintola bir sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri oyun alanında.

40'Gedson Fernandes, yay üzerindeki Salih'e bıraktı. O bekletmeden Vincent Aboubakar görmek istedi ama savunma araya girdi.

39'Montella ve Şenol Güneş, kenarda oyuncularını sık sık uyarıyor.

38'Romain Saiss, orta alanda Babajide David Akintola'ya faul yaptı.

37'Belhanda'nın harika pasında Akintola, müsait durumda topa çok kötü vurdu.

36'Orta sahalar çok çabuk geçiliyor.

35'Orta alanda çok iyi paslarla rakip yarı alana geçen Adana Demir'de Yusuf Sarı ceza sahasına girmek istedi savunma izin vermedi. Dönen topa Ndiaye vurdu ama top yandan dışarı gitti.

34'Amir Hadziahmetovic, rakip yarı alanda Badou Ndiaye'yi düşürdü. Tansiyon bir anda yükseldi. Hakemin de hemen araya girmesiyle taraflar yatıştı.

33'Cenk Tosun önde baskıyla topu Morel'den kaptı. Yay üzerindeki Vincent Aboubakar'ı gördü ama Kevin Rodrigues görev bölgesinin çok uzağındaki pozisyonu uzaklaştırmayı bildi.

32'Yusuf Sarı son çizgiye inip yerden içeri çevirdi. Cherif Ndiaye'den önce Saiss'ten çok ama çok kritik bir müdahale geldi.

31'Gedson Fernandes'in yay üzerinden yaptığı vuruş kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

30'Younes Belhanda'nın sol çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan döndü.

29'Golden sonra tempo biraz düştü.

28'Salih Uçan'ın ceza sahasına ortaladığı topa Aboubakar'dan önce savunma dokundu.

27'Beşiktaş şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

26'Kevin Rodrigues, sol kanatta kendini unutturan Akintola'yı düşündü ama top hızlı.

25'Arthur Masuaku'nun uzun tacında savunmadan seken topa Vincent Aboubakar gelişine vurdu. Seken top kaleci Ertaç'ta kaldı.

24'Beşiktaş, bu bölümde oyunun kontrolünü kaybetmiş görünüyor.

23'Gedson Fernandes, orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

22'Yusuf Sarı, sağdan ceza sahasına harika girdi. Bir anda yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz oyunu sürdürdü.

21'Beşiktaş yediği golün şokunu üzerinden atmaya çalışıyor.

20'Savunmada Omar Colley'in hatalı pasını affetmeyen Belhanda sağ çaprazdan gelişine çok sert vurdu. Mert'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0.

19'GOL Adana Demir, Belhanda ile 1-0 öne geçti.

18'Adana Demirspor bu bölümde oyunun kontrolünü eline aldı.

17'Cherif Ndiaye iki kişiden sıyrılıp kaleye yöneldi. Topu ayağından aşınca top kaleci Mert'te kaldı.

16'Kevin Rodrigues'in kale önüne kestiği topu Akintola kaleye gönderdi. Top üstten auta gitti.

15'Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

14'Kevin Rodrigues'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Arthur Masuaku karşıladı.

13'Bu kez Adana Demirspor geldi. Yusuf Sarı sağdan ceza sahasına girdi. Kalecinin solundan topu ağlara göndermek istedi ama meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

12'Cenk Tosun ceza sahası dışından çok sert vurdu. Ertaç gole izin vermedi.

11'Maçta tempo yükseldi. Top bir o kalede bir bu kalede.

10'Younes Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topu Cherif Ndiaye iyi taşıdı ama topu ayağından aşınca kaleci Mert çıktı ve topu aldı.

9'KAÇTI! Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Cenk Tosun çaprazdan vuruşunu yaptı. Ertaç'ın müdahalesinin ardından Morel topu uzaklaştırdı.

8'Gedson Fernandes'in ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.

7'Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli sol çaprazdan vurdu, top savunmadan döndü.

6'Gedson'un Masuaku'ya gönderdiği top hızlı, taç!

5'Orta alanda yaşanan faullerle maç temposuz başladı.

4'Arthur Masuaku'nun savunma arkasına gönderdiği topa Cenk hareketlendi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.

3'Gedson'un tedavisi yapıldı. oyun yeniden hareketlendi.

2'Beşiktaş'ta Gedson Fernandes orta sahada yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

1'Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Adana Demirpor Beşiktaş ilk 11'ler

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Belhanda, Cherif.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar.

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Adana Demirspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.