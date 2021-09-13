Adana Demirspor başkanından hodri meydan: İçine sinemeyenler vınlasın!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, alınan kötü sonuçların ardından kendisine yöneltilen tepkilere cevap mahiyetinde bio'suna 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım. İçine sindiremeyenler vınlasın' yazdı.

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26 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz ettirmişti.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırarak takımı lige verilen arada Vincenco Montella'ya emanet eden Adana Demirspor'un kötü gidişatını İtalyan teknik adam da durduramadı.

Cumartesi günü oynanan 4. hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

"İçine sindiremeyenler vınlasın"

Alınan ağır yenilginin ardından eleştiri oklarını üzerine çeken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabının (Kişisel bilgilerin yer aldığı) bio kısmına, "Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım. İçine sindiremeyenler vınlasın" yazarak tepkilere tepki gösterdi.

Sonrasında bir de paylaşımda bulunan Sancak, "Takımın yokluğunda olmayıp iyi gün dostu olanları kaale almam. Gün gelecek onlar da utanacak. Ancak hodri meydan! Bulun kendi kafanıza uygun başkan, gelsin benim sahip çıktığımın yüzde 1'ine sahip çıksın. Yüzde biri 5 milyon! Hadi." ifadelerini kullandı.

Sezona sahasında Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan Adana Demirspor, sonrasında deplasmanda Kayserispor ve iç sahada Konyaspor'la berabere kalmıştı. 4 haftada topladığı 2 puanla ligin 16. sırasında yer alan Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.