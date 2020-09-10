Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga! MHP'li Mustafa Şahin Gökçe darbedildi

ADANA Büyükşehir Belediye Meclisi fena karıştı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 3'üncü oturumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi ve arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı.