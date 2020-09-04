Adana 48 dereceyi gösterdi gençler plastik atık dolu kanalda serinledi

"Akan su her zaman temizdir"

Kanal kenarındaki plastik atıkları genellikle pazarcıların attığını dile getiren Gökhan Aşıklı (19), "Bu atıklar orada birikiyor, ilerlemiyor. Biz de kanala atlıyoruz ama sağlık açısından sıkıntı değil. Çünkü akan su pislikleri taşımıyor. Akan su her zaman temizdir" dedi.