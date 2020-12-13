Adamlardan hamile kalıp kaçtı çocuklarını parayla sattı! O kadan konuştu

Hangi anne evladını satar?

"Derya Ulupınar beni hastaneden eve gönderdi, kendisi de çocuğumu aldı gitti. Bu kardeşimin patronuydu. Ama kız kardeşimin, ailemin hiçbir alakası yok bu olanlarla. Kadınla aynı yaştaydık zaten bana bir arkadaş gibi davrandı. Beni eve gönderdi taksi ile kendisi de çocuğumu aldı gitti. Bir daha da bulamadım. Zaten eşini de dolandırmış, kayınpederini de dolandırmış Derya Ulupınar, Kaçmış gitmiş. Hiçbir yerde izine rastlanmadı."