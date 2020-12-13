Adamlardan hamile kalıp kaçtı çocuklarını parayla sattı! O kadan konuştu
ADANA ve Osmaniye'de iş arkadaşı olan Turgay Telsiz ile Halil Kurt’tan sahip olduğu çocuklarını para karşılığı sattığı iddia edilen Emine Çaylı, konuştu. Çocuklardan birini mahkeme kararıyla evlatlık vermiş, diğerinin ne olduğunu ise bilmiyormuş!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan Turgay Telsiz ile 2005 yılında tanışarak birlikte yaşayan Emine Çaylı, 1 yıl sonra hamile kaldı. İddiaya göre, hamileliğin 6’ncı ayında Karabük’e ailesinin yanına giden Çaylı, 3 ay sonra Karabük’te kız çocuğu dünyaya getirdi. Çaylı, yaklaşık 8 yıl sonra ise Turgay Telsiz’in iş arkadaşı olan Halil Kurt ile Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kayhan köyünde dini nikahlı olarak yaşayıp, 1 yıl sonra da ondan hamile kaldı. İddiaya göre, hamileliğinin 5’inci ayında bu kez de Adapazarı’na giden Çaylı, erkek çocuğunu dünyaya getirdi. Turgay Telsiz’in başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çaylı, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 17 Haziran'da ifade verdi. Soruşturma sürerken, Turgay Telsiz ve Halil Kurt, Emine Çaylı’nın çocukları para karşılığında sattığını iddia etti.
Çocuğumu bir günlükken çaldılar
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde oturan ve Murat Çaylı ile evli olan Emine Çaylı, iddiaları kabul etmedi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Çaylı, Halil Kurt’tan olan erkek çocuğunu yasal yollardan evlatlık verdiğini, Turgay Telsiz’den olan kız çocuğunun ise kaçırıldığını öne sürerek, şunları söyledi:
"Onların iddiaları yalan. Benim Turgay Telsiz'den olan kızımı çaldılar. Derya Ulupınar diye bir şahıs vardı, o benim çocuğumu çaldı. Benim sadece bir gece akşam 21.00'den sabah 07.00'ye kadar çocuğum yanımda kaldı. Hangi anne evladını satar? Onlar çocuğumu çaldılar, imkanım olduğu kadar aradım ama bulamadım. Sonra olmadı, kendim de rahatsızım. Çalındığında bebeğim daha bir günlüktü."
Hangi anne evladını satar?
"Derya Ulupınar beni hastaneden eve gönderdi, kendisi de çocuğumu aldı gitti. Bu kardeşimin patronuydu. Ama kız kardeşimin, ailemin hiçbir alakası yok bu olanlarla. Kadınla aynı yaştaydık zaten bana bir arkadaş gibi davrandı. Beni eve gönderdi taksi ile kendisi de çocuğumu aldı gitti. Bir daha da bulamadım. Zaten eşini de dolandırmış, kayınpederini de dolandırmış Derya Ulupınar, Kaçmış gitmiş. Hiçbir yerde izine rastlanmadı."