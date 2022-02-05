Adamı öldürüp bağırsaklarını pişirip yediler! Afganistan'daki dehşet kan dondurdu: Kafasını kopartıp...
Ülkede uyuşturucu bağımlılığını çözmek için binlerce insan toplama kamplarını andıran 'hastane'lere tıkıldı. Afganistan'da Taliban'ın 'hastane'lerinden birisine giren Danimarkalı gazeteciler karşılaştıkları manzaraya inanamadı.
Taliban geçen yıl Afganistan'ı yeniden ele geçirdiğinde, ilk vaatlerinden biri ülkenin uyuşturucu sorununu kökten çözmekti ancak örgüt yıllarını, insanların şimdi bağımlı olduğu afyondan kâr elde etmek için harcadı.
İktidarı devraldıktan altı ay sonra Taliban bir şekilde sözünü tuttu: Binlerce evsiz uyuşturucu bağımlısını, üç ay boyunca toplama kamplarını andıran hastanelere kilitledi.
Kabil'deki bu tip 'hastanelerden' içine bir bakış, mahkûmların korkunç koşullarda günden güne eridiğini ortaya koyuyor.
Az yemekle veya hiç yemek yemeden üç kişilik bir yatağa tıkıştırılmış, açlık ağrılarını dindirmek için ot yemeye zorlanmış insanlar, söylentilere göre hayatta kalmak için kedileri ve hatta insan eti yemeye başladı.