Adalet yerini buldu! Pınar Gültekin cinayetinin davasında flaş karar
MUĞLA'da, Pınar Gültekin cinayetinin bugün yeniden görülen davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Cemal Metin Avcı'ya 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi de ceza aldı.
Muğla'da Pınar Gültekin cinayetinin davası yeniden görüldü. Üniversiteli Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.
23 yıl ceza verilmişti...
Cemal Metin Avcı'ya önceki görülen davada haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti. Sonraki süreçte Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin davasını usulden bozarak yeniden görülmesine karar vermişti.
Pınar Gültekin cinayeti
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu.