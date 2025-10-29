BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,84
ALTIN 5.370,28
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adalet Bakanı Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Abone ol

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünün büyük bir gurur, sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirtti. "Kahraman ecdadımızın inançla, fedakarlıkla ve azimle kurduğu Cumhuriyetimiz, kökleri sağlam, dalları ufka uzanan ulu bir çınar gibi her geçen gün daha da güçlenmektedir. Cumhuriyetimizi yaşatan ve yücelten bu ruh, birliktelik ve kardeşlik duygularıyla geleceğe yürüyüşümüzde bize yol göstermeye devam etmektedir." ifadesini kullanan Tunç, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, demokrasiden adalete, eğitimden savunma sanayine kadar her alanda büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye, bugün bölgesinde istikrarın, dünyada adaletin ve vicdanın sesi haline gelmiştir. Geçmişimizden aldığımız güçle şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak, 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacak, gelecek nesillere daha huzurlu ve daha güvenli bir ülke emanet edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her alanda kalkınan, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Hakemlerin Süper Lig'de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı!
Hakemlerin Süper Lig'de hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı!
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'ye saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı yükseldi
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'ye saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı yükseldi
TFF, bahis oynayan hakemleri PFDK'ya sevk etti! Zorbay Küçük de listede yönettiği son 5 maça bakın
TFF, bahis oynayan hakemleri PFDK'ya sevk etti! Zorbay Küçük de listede yönettiği son 5 maça bakın
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı! Yola çıkacaklar dikkat
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı! Yola çıkacaklar dikkat
Balıkesir'de yeni deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir'de yeni deprem! AFAD duyurdu
Kargo şirketi 48 bin kişiyi işten çıkardı
Kargo şirketi 48 bin kişiyi işten çıkardı
Polisten kaçan araç tıra çarptı! Araçtan çıkıp polise ateş açan...
Polisten kaçan araç tıra çarptı! Araçtan çıkıp polise ateş açan...
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
Dışişleri Bakanlığı: Gazze’ye saldırılar ateşkesi ihlal ediyor
Dışişleri Bakanlığı: Gazze’ye saldırılar ateşkesi ihlal ediyor
Burhanettin Duran’dan İsrail’e sert tepki
Burhanettin Duran’dan İsrail’e sert tepki
3I ATLAS nedir 31i ATLAS bir uzay aracı mı? Dünyaya ne zaman gelecek belli oldu
3I ATLAS nedir 31i ATLAS bir uzay aracı mı? Dünyaya ne zaman gelecek belli oldu
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in saldırıları ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in saldırıları ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor