BIST 12.936
DOLAR 44,58
EURO 51,46
ALTIN 6.704,43
HABER /  POLİTİKA

Adalet Bakanı Gürlek'ten "e-Avukat" uygulamasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından e-Avukat uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile avukatlarımızın hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşebilmesini mümkün kılıyoruz. e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler. Avukat dostu bir yaklaşımla, çalışma şartlarını kolaylaştıran ve savunma hakkını güçlendiren adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Umre mağdurları yurda dönmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Umre mağdurları yurda dönmeye başladı
ABD'nin İran'daki pilot kurtarma operasyonunda mahsur kalan iki uçağın "imha edildiği" bildirildi
ABD'nin İran'daki pilot kurtarma operasyonunda mahsur kalan iki uçağın "imha edildiği" bildirildi
Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar'ın yarın yeniden yargılanmasına başlanacak
Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar'ın yarın yeniden yargılanmasına başlanacak
MHP'li meclis üyesi kazada hayatını kaybetti
MHP'li meclis üyesi kazada hayatını kaybetti
İsrail basını yayımladı! Savaş sonrasına dair senaryo: Orta Doğu'da Türkiye'nin etkisi artacak
İsrail basını yayımladı! Savaş sonrasına dair senaryo: Orta Doğu'da Türkiye'nin etkisi artacak
Antalya'da otomobil ağaca çarptı! 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Antalya'da otomobil ağaca çarptı! 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB "faiz politikası" haberlerini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB "faiz politikası" haberlerini yalanladı
Tahliye olan Mert Hakan Yandaş PFDK'ye sevk edildi
Tahliye olan Mert Hakan Yandaş PFDK'ye sevk edildi
İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'nin pilotunu kurtarma girişimi başarısız oldu
İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'nin pilotunu kurtarma girişimi başarısız oldu
O ülke 7 yıl aradan sonra İran'dan petrol aldı
O ülke 7 yıl aradan sonra İran'dan petrol aldı
İran'da 2 kişi idam edildi
İran'da 2 kişi idam edildi
İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sis etkili oluyor