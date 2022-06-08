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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Kiralar en fazla yüzde 25 artırılabilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Kiralar en fazla yüzde 25 artırılabilecek

Kira artışlarındaki fahiş artışlar sonrası hükümet harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni düzenlemenin içeriğini açıkladı. En fazla yüzde 25 zam yapılabilecek.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milyonlarca kiracının ve ev sahibinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Fahiş kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmaların sonucuna yönelik konuşan Bozdağ, yeni kira artış oranını açıkladı.

Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı. Bakan Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor" dedi.

Bir yıl süreyle uygulanacak
Düzenlemenin 1 yıllık süreyi kapsayacağını belirten Bakan Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek" dedi.

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