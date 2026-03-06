Akın Gürlek Ekrem İmamoğlu'na ilk kez yanıt verdi: Vicdanen rahatım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi ile İBB soruşturmasını başlaytan Akın Gürlek, Adalet Bakanı olduktan sonra ilk kez Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eleştirilerine ilk kez yanıt verdi. Gürlek, savcıların kişilerle değil suç olup olmadığıyla ilgilendiğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma ve Ekrem İmamoğlu’nun eleştirileri hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek, savcıların görevini yaparken kişilerin makamı ya da konumuna bakmadığını söyledi.

"VİCDANEN RAHATIM"

Gürlek, soruşturmanın kişiler üzerinden yürütülmediğini belirterek şöyle konuştu:

“Bizim şahıslarla bir Cumhuriyet Savcısının şahıslarla ilgisi yok. Cumhuriyet Savcısı şuna bakar. Ortada bir suç var mı yok mu? Burada şahısların makamları, mevkileri yaptıkları görevler ilgilendirmez. Burada o şahsın Belediye Başkanı olması, sanatçı olması ya da zengin fakir olması Cumhuriyet Savcısının görevi değildir.

Ben o soruşmayı yaparken bu şekilde baktım. Yani o şahsın Belediye Başkanı olması bizim için önemli değil. Biz suç var mı yok mu buna bakarız. O bakımdan yani o şahsın şahsım hakkındaki açıklamalarını ben önemsemiyorum. Ben sadece Cumhuriyet Savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen de rahatım.”

Gürlek, yargı sisteminde verilen kararların denetlenebilir olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sonuçta biliyorsunuz bir yargılama aşaması başlıyor. Yani hukukta şu var. Mutlaka her karar denetlenebilir. Benim mesela daha önceki işte televizyonlarda da işte şu kararı verdi. Bakın benim vermiş olduğum kararların hepsi Yargıtay’ın … geçti. Yani hukuk sistemi aslında birbirini tamamlıyor. Yani bir savcı yanlış karar verirse itirazdan zaten üst mahkeme kaldırır. Mahkeme yanlış karar verirse Yargıtay bozar. Biz burada şahıslarla ilgili problem yapmıyoruz.”

Soruşturmanın yolsuzluk ve ihaleye fesat iddiaları üzerine yürütüldüğünü belirten Gürlek, delillere dikkat çekti. Gürlek şöyle dedi:

“Ortada yolsuzluk ve dolandırıcılık ya da büyük bir ihaleye fesat karıştırma soruşması vardı. Biz dosyanın şahısların isimlerini kapatıp dosyaya baktık. Arkadaşlarımız da bu yönde bir iddianame düzenledi. Burada şahsın Belediye Başkanı olması ya da isminin Ekrem olması, Veli olması bizi ilgilendirmiyor. Cumhuriyet Savcısı kuvvetli suç şüphesi varsa tutuklamaya sevk eder. Makul şüphe varsa soruşturmaya başlar. Daha sonradan da delillerin tamamlanma aşaması olur. Yani siz de iddianameyi okudunuz. Yani orada iddianamedeki delillerin çoğu somut deliller. Masak raporları, tanık beyanları, etkin pişmanlık beyanları, para hareketleri, HTS baz istasyon kayıtları. Soruşma bu şekilde ilerledi. Biz şahıslarla ilgili bir şeyimiz yok, çekincemiz yok. Savcı olarak o tarihte görevimizi yaptık.”

Gürlek, kendisine yönelik eleştiriler nedeniyle bazı manevi tazminat davaları açtığını da belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Sürekli olarak yaptılar bize de aynı şekilde. Ben sadece biliyorsunuz bazen manevi tazminat davası açtım. Onlarla ilgili kazandıklarımız da oldu. Yani onlar, herkes bir şekilde yani savunma hakkı kutsaldır. O savunmasını yapacak. Ama burada benim olaya şahsımın karıştırılması yanlış bir duygu. Ben Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevimi yaptım. Yani onun Belediye Başkanı olması ya da başka bir görevde olması beni ilgilendirmiyor.”

İBB DAVASI İÇİN 'MAKUL SÜRE' DEĞERLENDİRMESİ

Gürlek, davanın yargılama sürecine ilişkin soruya da yanıt verdi. Gürlek, davanın ağır ceza mahkemesinde görüleceğini belirterek şunları söyledi:

“Makul süre biliyorsunuz yargılama başlayacak 19 Mart'ta. 40 Ağır Ceza Mahkemesi. O konuda. Yani yargılama mahkemenin kontrolünde. Ben onu bilmiyorum ne zaman bitirir ama o tip davalarda makul süre yok. O ağır cezalardaki makul süre yok. Şimdi 406 sanık var bildiğim kadarıyla.”

Gürlek, davaya tek bir mahkeme heyetinin bakacağını da belirterek sürecin tamamen mahkemenin kontrolünde ilerleyeceğini söyledi. Şöyle konuştu:

“Tabi uygulama şöyle oluyor ama bu mahkemeye sadece tek bir heyet bakacak. Yani bu heyetin başka bir dosyası yok. Alanında uzman, vakıf arkadaşlardan oluşuyor. Bir Cumhuriyet Savcısı görevlendiriliyor savcılarda, şeyde, duruşma heyetinde. Ne kadar sürede tamamlanır bunu ben bilmiyorum.