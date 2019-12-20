Adalar'daki atların yaşadığı yer rezalet! Ruam hastalığı insana bakın nasıl bulaşıyor
ADALAR'da 81 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından İstanbul Valiliği faytonlara 3 ay süreyle yasak getirdi. Adalar'da atların yaşadığı yerler de görüntülendi. Atlar çamurun içinde pislikte yaşıyor.
İSTANBUL Adalar'da atlarda başlayan ruam hastalığı sebebiyle alarm durumuna geçti. Söz konusu hastalık 81 atta tespit edildi ve bu atlar itlaf edildi. Ruam hastalığı bulaşıcı bir hastalık ve insanlara da geçiyor. İstanbul Valiliği adalarda 3 ay süreyle faytonlara yasak getirirken, ölen atların sahiplerine de soruşturma açtı. Zira bu hastalık atların iyi bakılmaması ve kötü yaşam şartlarında ortaya çıkıyor. Valiliğin aldığı karar sonrasında gözler Adalardaki atların yaşadığı yerlere döndü.
Faytonlara koşulan atların yaşam alanları pislik içinde. Çamur deryasına kurulan çadırlarda barındıran atlar için yeterli veteriner de bulunmuyor. Bir fayton sahibi şunları söylüyor:
-"Ahırlar konusunu biz de yıllardır dile getiriyor ve talep ediyoruz. Bu atlar yıllardır orada. Maalesef birçok çalışan da oralarda kalmak zorunda kalıyor. Veteriner eksikliği var. At hastanesi eksikliği var.'
Adalar'daki atların durumu daha önce bir çok kez kamuoyu gündemine geldi. Dinlendirilmeden aşırı şekilde çalıştırılan atlar, zayıf ve bakımsız halleri ile dikkat çekiyorlardı. Bir çok at faytona bağlıyken sokak ortasında öldü.
Ruam hastalığı nedir? : Bu hastalık, sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendirilmektedir. Ruam; başta at, merkep, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen bir hastalıktır. Merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder. Ruam virüsü su yalaklarında ve rutubetli, karanlık yerlerde uzun süre canlı kalabilir.