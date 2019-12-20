Adalar'daki atların yaşadığı yer rezalet! Ruam hastalığı insana bakın nasıl bulaşıyor

Ruam hastalığı nedir? : Bu hastalık, sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendirilmektedir. Ruam; başta at, merkep, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen bir hastalıktır. Merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder. Ruam virüsü su yalaklarında ve rutubetli, karanlık yerlerde uzun süre canlı kalabilir.