Adalar'da atların çilesi bitmiyor!

Adalar'da atların çilesi bitmiyor!

Adalar’da faytonlarda kullanılan atların çektiği çile yürekleri dağlıyor. Haziran sıcağında yokuş çıkan atların durumları havadan görüntülendi.

Adalar'da atların çilesi bitmiyor! - Sayfa 1

Adalar'da faytonda kullanılan atların dramı bitmiyor. Ticari amaç uğruna haziran sıcağında dik yokuşlarda fayton çektirilen atlar, artan iş yükü nedeniyle ölümle burun buruna. 

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Adalar'da atların çilesi bitmiyor! - Sayfa 2

Turistler uzun kuyrukta seferden dönecek faytonu beklerken, o seferlerde kullanılan atların durumu ise yürekleri dağlıyor. 

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Adalar'da atların çilesi bitmiyor! - Sayfa 3

Atların sıcak havada koşturulmasına tepki gösteren Şükran Özdemir, “Hayvanlara yazık, ağzı, dili yok sıcakta hayvanlara eziyettir. Önceden biz de biniyorduk ama artık binmiyoruz” dedi. 

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Adalar'da atların çilesi bitmiyor! - Sayfa 4

Mevlüt Özdemir ise, “O hayvanların sırtından para kazanıyor ama hayvanlara eziyet çektiriyor. Belki karnı aç, belki susuz koşturuyor. Tabii ki ekmek paranı kazanacaksın ama hayvana da bakacaksın” şeklinde konuştu.

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