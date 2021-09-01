Ada Masalı Esra Erol Baht Oyunu Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
31 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Ada Masalı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Baht Oyunu'nu hüsrana uğrattı.
Tuğçe’nin umursamaz tavırları Rüzgar’ın canına tak eder ve Tuğçe’den ayrılıp Ada’ya dönmeye karar verir. Bu durumdan memnun olmayan Ada, Rüzgar’ı kendinden uzak tutmak için çare aradığı Baht Oyunu reytinglerde umduğu sonucu bulamadı.
Adada yalanlar üzerine bir oyun kuran bir başka kişi de İdil’dir. Poyraz’ın ilgisini kazanmak için söylediği yalanın nerelere varabileceğini görmeye başladığı Ada Masalı reytinglerde dibe çakıldı.
Yıllardır klasikleşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni yayın dönemine başladı. Reytingleri altüst eden program zirveyi rakibine kaptırdı.
ATV'nin sevilen programlarından 'Esra Erol'da' dün Şehri Aydoğdu'nun kızını ararken feryatları herkesi üzdü. Reytinglerde Esra Erol zirve yarışında kıyasıya mücadele verdi.
İşte salı günü reytingleri...