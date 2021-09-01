Ada Masalı Esra Erol Baht Oyunu Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Tuğçe’nin umursamaz tavırları Rüzgar’ın canına tak eder ve Tuğçe’den ayrılıp Ada’ya dönmeye karar verir. Bu durumdan memnun olmayan Ada, Rüzgar’ı kendinden uzak tutmak için çare aradığı Baht Oyunu reytinglerde umduğu sonucu bulamadı.