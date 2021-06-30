Ada Masalı Baht Oyunu Maraşlı Masterchef'e reyting şoku! Zirveyi gören şaştı kaldı

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yaptığu Maraşlı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.