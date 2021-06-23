Ada Masalı Baht Oyunu Aşk Mantık İntikam Survivor'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Bora Ada’ya, kendisine yardımcı olduğu için bir milyon liralık çek veriyor. Ada ise, çeki yırtıp atıyor. Tuğçe, Bora’yı kıskandırmak için Rüzgar’la yakınlık kurduğu Baht Oyunu reytinglerde hüsrana uğradı.