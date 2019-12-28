Acun'un yılbaşı partisine mini eteği damga vurmuştu Aleyna Tilki'nin öpücüğü olay oldu

Son olarak Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisindeki kıyafetiyle adından söz ettiren Aleyna Tilki, mini eteğiyle çok konuşulmuştu. Frikik vermemek için partide çok çaba harcayan Tilki, şimdilerde ise Instagram paylaşımıyla adından söz ettiriyor.