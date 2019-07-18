Acun'un biletini kestiği Jet Sosyete'den hayranlarına müjde
Jet Sosyete'nin başarılı senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, dizinin 3. sezon çalışmalarına başladı. Birsel yaptığı paylaşımda, Jet Sosyete'nin yeni sezonu hakkında da bilgi verdi. Setten ilk kareler geliyor
İlk olarak Star TV'de yayın hayatına başlayan daha sonra geçen sezon TV8 ekranlarında ekrana gelen Jet Sosyete dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Gülse Birsel, İstanbul'a döndü ve yeni sezon çalışmalarına başladı.
Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel Instagram'dan yaptığı paylaşımda, dizinin hayranlarına müjdeyi verdi. Geçen sezon 120 dakika yayınlanan Jet Sosyete artık 50'şer dakikalık bölümler halinde, dijital platform üzerinden seyirciyle buluşacak.
Tatil dönüşü fotoğrafını paylaşan Birsel, "Toplanıp, giyinip, saçları tarayıp İstanbul’a gelme, sete gidip dekordu kostümdü filandı toplantılar yapma, seyirciye güzel “jet-sosyetik” haberler verme zamanı. (Jet Sosyete sonbaharda 50 dakika ve dijital bir platformda.)" notunu yazarak Jet Sosyete'nin yeni sezonunu duyurdu.
Jet Sosyete, yeni bölümleriyle Ekim ayında PuhuTV'de yayınlanacak olan Jet Sosyete'den ilk görüntülerde gelmeye başladı