Acun'u kızdıracak Survivor iddiası patladı! Yarışmada torpil mi var? Nisa istedi diye..
Survivor'da başlayan haftalık takım döneminde Acun Ilıcalı değişiklikler yaptı. Kadınların ve erkeklerin ayrı yarışacağını söyleyen Ilıcalı'ya yarışmacı Nisa Bölükbaşı'dan yorum geldi. Yapılan yorum Acın Ilıcalı'yı rahatsız etti.
Acun Medya tarafından hazırlanan, TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor'da tansiyon düşmüyor.
Survivor'da haftalık takım dönemi başlamıştı. Takımların en yüksek performansa sahip olan yarışmacıları takım kaptanı olacaklar ve haftalık takımları oluşturacaklar. Ilıcalı "Artık kadın ve erkekler ayrı ayrı yarışmayacaklar" demişti.
Geçtiğimiz gün yarışmacılardan bu konularda sitem geldi. Survivor Batuhan konuya dair "Yeni sistem karşı takımın isteğiyle güncellendi ama biz ilk sistemin daha adaletli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Acun'u rahatsız eden yorum
Nisa ise "İyi de Nagihan istedi diye niye hemen sistem değiştirildi. Bence ilk sistem daha mantıklıydı" yorumunda bulununca Acun Ilıcalı rahatsız oldu ve şunları söyledi: