Acun'dan beklenmedik atak! Yılmaz Morgül'den özür diledi, bomba bir teklifte bullundu

Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Yılmaz Morgül, bugün sosyal medya hesabından 'Survivor'da şarkı sözü ve beste yapmak için sadece kalem ve defter istedim ama verilmedi. Bayhan'a ise beste yapması için kayıt cihazı hediye ediyorsunuz' şeklinde bir açıklama yapmış. O zaman da üzülmüştüm ama şimdi daha çok üzüldüm. Beni de etiketlemiş. Sitemini haklı buluyorum ve Bayhan'daki kayıt cihazını geri almayı düşünmediğim gibi sevgili Yılmaz'dan özür dilemeyi tercih ediyorum."