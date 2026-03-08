Acun'dan beklenmedik atak! Yılmaz Morgül'den özür diledi, bomba bir teklifte bullundu
Survivor'da Bayhan'a beste yapabilmesi için kayıt cihazı verilmesi üzerine sosyal medyada sitem eden Yılmaz Morgül'e Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Ilıcalı, Morgül'ün serzenişini haklı bulduğunu belirterek ada konseyinde özür diledi.
"SİTEMİNİ HAKLI BULUYORUM"
Yılmaz Morgül'ün Survivor döneminde beste yapmak için yalnızca kalem ve defter istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını söylemesi üzerine Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Morgül'ün kendisini de etiketlediğini belirten Ilıcalı, yaşanan durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.
Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Yılmaz Morgül, bugün sosyal medya hesabından 'Survivor'da şarkı sözü ve beste yapmak için sadece kalem ve defter istedim ama verilmedi. Bayhan'a ise beste yapması için kayıt cihazı hediye ediyorsunuz' şeklinde bir açıklama yapmış. O zaman da üzülmüştüm ama şimdi daha çok üzüldüm. Beni de etiketlemiş. Sitemini haklı buluyorum ve Bayhan'daki kayıt cihazını geri almayı düşünmediğim gibi sevgili Yılmaz'dan özür dilemeyi tercih ediyorum."